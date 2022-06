Veröffentlicht am 18. Juni 2022 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Industriestraße in Mudersbach –

Mittwochnachmittag, 15. Juni 2022, gegen 17:20 Uhr hatte ein 39jähriger Mann seinen Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Industriestraße in Mudersbach abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend entfernt. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei