Veröffentlicht am 17. Juni 2022

Faszination Mohn.

Kleine, zarte und unscheinbare Blüten. Kraftvoll und kämpferisch. Ich habe ein paar im Garten stehen und bin immer traurig, wenn ich abends die Blütenbätter am Boden sehe und kein Tupfen Farbe mehr steht … und dann morgens wieder ein Lächeln, weil das Beet bunt leuchtend strahlt. Jedes Jahr erobert sich der Möhn ein weiteres, kleines Stück meines Gartens .. und ich lasse ihn gerne gewähren – schon früh am Morgen ist dort reges Treiben und eine Hummelautobahn zu beobachten. Ich liebe es.

Heutemorgen hatte ich bei der Hunderunde die Kamera dabei und habe den Mohn somit nicht nur in meinem Garten fotografiert, sondern auch auf dem Feld und dazu noch aus einem fremden Garten. Jedes Jahr freue ich mich an der Farbenpracht eines aufgeschütteten Erdhaufens vorbei zu fahren. Heute habe ich gehalten und ein paar Fotos gemacht … und hier die geballte Ladung Farbe am Morgen – habt einen schönen Tag! Diana Wachow – Fotos: c Diwa