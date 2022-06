Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Aus Rache die Schuhe verbrannt

Donnerstagnachmittag, 16. Juni 2022, kam es gegen 16 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer in Bad Hönningen. Der amtsbekannte Beschuldigte sah die Schuhe des Geschädigten vor dem Haus stehen, nahm diese an sich und legte sie auf eine unsachgemäß entsorgte Matratze. Dann zündete er die Matratze von zwei Seiten an, sodass diese mitsamt den Schuhen verbrannte. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden, ohne dass weiterer Schaden entstand. Hintergrund dürfte ein länger andauernder Streit zwischen den Beteiligten sein. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt. Quelle: Polizei