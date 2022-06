Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Fahrzeug überschlägt sich bei Zusammenstoß

Mitten im Feierabendverkehr kam es am Dienstagabend, 14. Juni 2022, gegen 16:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 55 Jahre alter Mann befuhr die Nordtangente von Koblenz-Güls kommend in Fahrtrichtung B 9. Eine 42jährige Autofahrerin befuhr die Nordtangente von Koblenz-Bubenheim aus kommend in Richtung Ikea. Der 55jährige fuhr ungeachtet über die rote Ampel und kollidierte mit dem Fahrzeug der 42jährigen, deren Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Sie wurde verletzt, konnte unverzüglich von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei