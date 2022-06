Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

BRUCHHAUSEN – L 252 – Verkehrsunfall im Kurvenbereich – weiterer PKW flüchtig

Mittwochmorgen, 15. Juni 2022, gegen 05:55 Uhr, kam es auf der L 252 zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten PKW, der im Verlaufe einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet ist. Der 25jährige Fahrzeugführer aus Unkel befuhr die L 252 aus Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. In einer Rechtskurve kam ihm ein weiterer PKW, vermutlich silberfarben, entgegen, der so mittig gefahren sein soll, dass der Verunfallte einen Zusammenstoß nur verhindern konnte, indem er nach rechts auswich. In der Folge brach das Heck aus, sodass er ins Schleudern kam und mit der linken Fahrbahnbegrenzung kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der entgegenkommende PKW fuhr davon ohne sich um einen Schadensausgleich zu kümmern. Deshalb bittet die Polizei Linz den Fahrer des silbernen PKW sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden mögliche weitere Unfallzeugen angehalten die Polizeiinspektion Linz zu kontaktieren, um mögliche Hinweise zum Unfallflüchtigen mitzuteilen, der sich wegen dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle in einem Strafverfahren verantworten muss. Quelle: Polizei