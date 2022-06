Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Heilpflanzen für die Hausapotheke: Kräuterexkursion gibt Tipps – Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen lädt zu einer Kräuterexkursion am Freitag, den 1. Juli, in der Zeit von 17 bis circa 20 Uhr, in und um Berzhausen ein.

Der Juli lässt mit seinen vielen Sonnenstunden Wald und Wiesen erblühen. Kräuter oder Wildpflanzen schenken viel: Ihre vielfältigen Inhalts- und Nährstoffe unterstützen bei richtiger Anwendung unsere Gesundheit und bereichern unseren Speiseplan. Im Laufe der Exkursion erkunden die Teilnehmenden, was in der „Apotheke und Speisekammer Gottes“ gerade wächst. Aus den gesammelten Schätzen werden Auszüge für die eigene Hausapotheke hergestellt. Start- bzw. Treffpunkt wird allen Teilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet 15 Euro, enthalten sind die für die Herstellung genutzten Materialien. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de Foto: KVHS