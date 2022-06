Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

ELKENROTH – Serie von drei Einbruchsdiebstählen im Gewerbegebiet Elkenroth

Dienstag, 14. Juni 2022, wurden morgens in der Zeit zwischen 01:30 und 08:00 Uhr insgesamt drei Einbrüche in Objekte im Gewerbegebiet in Elkenroth, in der dortigen Nordstraße begangen.

Bei einer Druckerei hebelten die Täter das bereits gekippte Fenster auf und stiegen in das Firmengebäude ein. Eine dort abgeschlossene Innentür zu einem Büro wurde aufgehebelt und sämtliche Schränke und Schubladen in dem Büro durchwühlt. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Bei dem Einbruch in den Dachdeckerbetrieb wurde durch die Täter eine rückwärtige, massive Metalltür aufgehebelt. Die Täter drangen in die Firmenhalle ein und entwendeten neben einer kleineren Menge Bargeld (ca. 50 Euro) aus einem Firmenfahrzeug zahlreiche Arbeitswerkzeuge und akkubetriebene Geräte im Wert von circa 5.000 Euro.

Bei der nahegelegenen Tankstelle wurden insgesamt drei Geldbehälter der Waschautomaten von Autowaschplätzen sowie ein Geldbehälter eines Staubsaugers an einem Staubsaugerplatz aufgebrochen. Das Bargeld wurde entwendet. Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei