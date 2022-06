Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Gegen 14:20 Uhr am Dienstagmittag, 14. Juni 2022, wurde die Polizei über einen beschädigten PKW in der Andernacher Straße informiert. Dieser soll gegen geparkte Fahrzeuge gefahren und auf dem Gelände eines Autohauses stehengeblieben sein. Die Polizeikräfte trafen vor Ort den Fahrzeugführer samt dessen erheblich beschädigtem Fahrzeug an. Zudem konnte festgestellt werden, dass ein Dachpfosten touchiert und drei weitere Fahrzeuge aneinander geschoben wurden. Da das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dieses beim Autohaus verbleiben. Der 83jährige Fahrer konnte sich die Verkehrsunfälle nicht erklären, sein Führerschein wurde zunächst einmal sichergestellt. Quelle: Polizei