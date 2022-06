Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

STRASSENHAUS – Sachbeschädigung an der Grundschule in Straßenhaus

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 13 bis 14. Juni 2022, zwischen 16 und 07:00 Uhr, sind an der Grundschule in Straßenhaus eine Hauswand, eine Außentür und eine Außentreppe mit weißer Farbe beschädigt worden. Neben der Treppe konnte eine zerstörte Plastikflasche als potenzielle Farbbombe aufgefunden werden. Der Schaden wird auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei