Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Sachbeschädigung an Hinweisschildern

Montag, 13. Juni 2022, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Hinweisschildern und -tafeln. Die Schilder sind zugehörig zu einem Biotop der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend, gelegen an einem Wirtschaftsweg zwischen Oberhonnefeld-Gierend und Straßenhaus. Unbekannte Täter haben die Schilder am Sonntag, 12. Juni 2022, mit einem Permanentmarker bemalt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei