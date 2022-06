Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

STAUDT – Auffinden einer Handkreissäge der Marke „Hilti“

Mittwoch, 01. Juni 2022, wurde in der Straße „Am Dreißig“ in Staudt eine akkubetriebene Handkreissäge der Marke Hilti gefunden. Nachdem der Finder zunächst erfolglos versuchte, den Eigentümer ausfindig zu machen, verständigte er einige Zeit später die Polizei in Montabaur. Die hochwertige Handkreissäge befindet sich noch im Originalkoffer. Da nicht auszuschließen ist, dass die Kreissäge entwendet wurde, fragt die Polizei an, wer eine solche Säge vermisst oder Hinweise auf den Eigentümer geben könnte. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur, 02602-9226 0. Quelle: Polizei