WELKENBACH – Alkoholisierter Fahrer eines Citroen Jumper

Mittwochmorgen, 15. Juni 2022, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg um 01:27 Uhr in der Höchstenbacher Straße in Welkenbach im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 31jährigen Fahrer eines Citroen Jumper Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Mann aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei