Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

HERSCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 305 – zwei Personen verletzt

Dienstagnachmittag, 14. Juni 2022, gegen 16:30 Uhr kam es an der Einmündung Rheinstraße / L305 in Herschbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der auf der Rheinstraße fahrende Unfallverursacher übersah beim Abbiegen auf die Landstraße den dort fahrenden bevorrechtigen Audi-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Gesamtschaden, so schätzt die Polizei, beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf circa 20.000 Euro. Quelle: Polizei