A K T U E L L – Sprengung eines Geldautomaten Donnerstagmorgen in Kroppach

Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

A K T U E L L – KROPPACH – NISTERAU – Sprengung eines Geldautomaten Donnerstagmorgen in Kroppach

Die Polizei hat nach der Sprengung eines Geldautomaten durch unbekannte Täter am Donnerstagmorgen, 16. Juni 2022, um 02.10 Uhr in 57612 Kroppach eine Fahndung eingeleitet. Derzeit finden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen im Bereich zwischen den Ortslagen Roth / Oettershagen / Nisterau / Weidacker / Hohensayn statt. Spaziergänger und Anwohner werden ausdrücklich gebeten, den Bereich des zwischen den Orten liegenden Waldstückes zu meiden. Fahrzeugführer werden gebeten, keine Anhalter im genannten Bereich der umliegenden Straßen mitzunehmen! Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/ 103-0 Quelle: Polizei

Die Täter werden in einem Wald- und Feldgelände zwischen den Kreisstraßen 132 und 133/ Köttingerweg im Stadtgebiet Wissen vermutet. Ein Großaufgebot von Polizei im Einsatz im Nistertal. Ein Fabrikgelände in Nisterau wurde am frühen Morgen bereits durchsucht. Zeitweise sind zwei Polizeihubschrauber im Einsatz. Straßensperren bestehen in Weidacker und bei Hof Paffrath auf der Köttingerhöhe. Suchtrupps mit Hunden und Maschinenpistolen durchkämmen das Gebiet. (bt) Fotos: Bernhard Theis