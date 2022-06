Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Deichstadtfest animiert zum fröhlichen Feiern – In Neuwied herrscht Anfang Juli internationales Flair – 100 Stunden Live-Musik, präsentiert auf fünf Bühnen: In Neuwied schlägt vom 7. bis 10. Juli beim Deichstadtfest das musikalische Herz der gesamten Region.

Das bedeutet: Tausende wiegen sich vier Abende lang bis Mitternacht im Takt der Musik, sie knüpfen neue Freundschaften und erneuern alte. Sie freuen sich über kostenlose musikalische Vielfalt und ein breites kulinarisches Angebot. Mit dem mittlerweile 41. Deichstadtfest verwandelt sich der Luisenplatz, das Herz der Neuwieder Innenstadt, vom 7. bis 10. Juli in eine bunte Festmeile, in einen seit Jahrzehnten beliebten Treffpunkt für Jung und Alt, für Neuwieder und Gäste aus dem In- und Ausland.

Lockmittel dabei ist vor allem die Musik. Auf fünf Bühnen präsentieren die Organisatoren ein breites Spektrum an Genres. Von A wie Abenteuerland bis V wie Vier gewinnt: Musiker der Spitzenklasse aus den unterschiedlichsten Ländern sorgen dafür, dass Abwechslung garantiert ist. Dabei kommen sowohl die Schlager-Freundin wie der Alternative Rocker auf ihre Kosten. Rund 100 Stunden sind die Künstler insgesamt auf der Festmeile aktiv, versprühen Partylaune und servieren Schlager, Pop, Jazz, Latin und Rock in all ihren Spielarten.

Die Programmgestalter vom Amt für Stadtmarketing sorgen für die richtige Mischung. Dabei geht es nicht nur um Genrevielfalt, sondern auch um die geschickte Auswahl der Künstler: Wie immer treffen in Neuwied bekannte Gesichter wie Sidewalk oder Lokalmatador Thilo Distelkamp auf Deichstadtfest-Neulinge wie die Bazurto All Stars aus Kolumbien oder die Brass Machine, die alles daran setzen, hoch gesteckte Erwartungen zu erfüllen. Mit einigen Programmpunkte wie dem Auftritt des bei Kindern beliebten Herrn H und einer Bastelwerkstatt stellt das Fest zudem seine Familienfreundlichkeit unter Beweis.

Bemerkenswert ist, dass es dem Team vom Stadtmarketing gelungen ist, an Verträgen mit Bands festzuhalten, die bereits für das Corona-bedingt abgesagte Deichstadtfest 2020 geschlossen worden waren. „Das ist ein Beweis für die gute Kooperation zwischen der Verwaltung und den Künstlern. Unsere Zusammenarbeit ist von Vertrauen geprägt“, betont Amtsleiterin Petra Neuendorf.

Das Amt teilt zudem mit, dass die kommenden drei Jahre die Firma Getränke Kemmler GmbH aus Dernbach (Kreis Neuwied) das Deichstadtfest beliefert. Gemeinsam konnte man so für dieses Jahr eine Vielzahl an Brauereien und Biersorten neu gewinnen. Das sorgt für noch mehr Abwechslung im Getränkeangebot. Die Besucherinnen und Besucher werden es zu schätzen wissen.

Für sie heißt es traditionsgemäß: Eintritt frei. Gäste können aber mit dem Erwerb eines bunten Buttons oder Bändchens dokumentieren, dass ihnen das Deichstadtfest am Herzen liegt. Willkommen zur Party!

Fotos: Sie gehören zu den vielen Künstlern, die beim Deichstadtfest zu sehen sind: Sidewalk, Pimp Blitzkid, herrH und der Troll.