Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

HEUPELZEN – Illegale Entsorgung von Müll und Folien in der Gemarkung Heupelzen Richtung Ölsen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Dienstag, 14. Juni 2022 über eine illegale Müllablagerung informiert. Der Abfall wurde am Waldrand an der K 54 zwischen Heupelzen und Ölsen auf der linken Seite in der Nähe der Ruhebank gefunden. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681 – 85 – 0 gebeten. Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-