Veröffentlicht am 17. Juni 2022 von wwa

NEUWIED-MAINZ – Ehemalige Führungskräfte der Feuerwehren im Landkreis Neuwied besuchen Mainzer Landtag

Die ehemaligen Führungskräfte der Feuerwehren aus den Landkreis Neuwied (Wehrleiter und KFI) trafen sich zu einem Ausflug nach Mainz. Zunächst frühstückte man gemeinsamen in der Feuerwache Neuwied. Von hier aus startete die Gruppe mit Mannschaftstransportwagen (MTF) der Feuerwehren Neuwied, Linz und Rengsdorf-Waldbreitbach nach Mainz. Dort angekommen ging es direkt zum gemeinsamen Mittagessen in ein Restaurant. Nach einem kleinen Stadtbummel wurde die Gruppe auf Einladung der beiden Abgeordneten Ellen Demuth und Lana Horstmann im Mainzer Landtag erwartet. Hier erhielten die Teilnehmer durch den Besucherdienst des Landtages sehr interessante Informationen über die Arbeit des Landtages und der Landesregierung. Im Anschluss daran konnten alle eine Stunde lang die Debatte in der laufenden Plenarsitzung live verfolgen. Danach gab es ein Gespräch mit den beiden Landtagsabgeordneten, bei dem sehr viele interessante politische Themen in einem regen Austausch diskutiert wurden. Nach dem Gruppenfoto wurde der Heimweg angetreten, bei dem noch ein Zwischenstopp in die Maximilians Brauwiesen in Lahnstein eingelegt wurde. Hier galt es, den gelungen Tag bei einigen Köstlichkeiten gemütlich ausklingen zu lassen.