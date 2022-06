Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller gibt es ab dem 06. Juli erneut Literatur zum Genießen und Selbermachen. Die „Literaturwerkstatt“ tagt wie immer am ersten Mittwoch eines jeden Monats.

In den monatlichen Treffen der Literaturwerkstatt Altenkirchen haben Schreibende die Möglichkeit, die Arbeit an ausschließlich eigenen Texten mit anderen Schreibenden zu besprechen und zu bedenken. Der Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Die Treffen finden jeweils zu unterschiedlichen Mottos statt, es bleibt aber immer genügend Raum, um auch andere Themen zu bearbeiten. In diesem Halbjahr befassen die Literaten sich unter anderem mit Themen wie: „Ich packe meinen Koffer…“ (Thema des ersten Treffens am 06. Juli). Über die reine Textarbeit hinaus werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen, wie z. B. Lesungen oder Buchprojekte. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Der Kostenbeitrag eines jeden Treffens beträgt 2 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.