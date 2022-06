Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Einladung zum Ausprobieren: Offene Musikschul-Türen am 25. Juni – Infotag rund um die Instrumente und alle Musikkurse der Kreismusikschule an den Standorten Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen

Zum Infotag der Kreismusikschule öffnen sich am Samstag, 25. Juni, wieder die Türen an den Standorten Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen. Große und kleine Musiker oder die, die es werden wollen, können alle Instrumente ausprobieren. Vielleicht den großen Kontrabass testen? In die Trompete blasen oder einmal nach Herzenslust auf dem Schlagzeug drauf los trommeln? Erstmals laden auch die Lehrkräfte der elementaren Musikkurse alle Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter zu einer kostenlosen Probestunde.

Lehrkräfte halten viele Infos bereit

Die Lehrkräfte der Kreismusikschule sind vor Ort, um im persönlichen Gespräch alle Fragen rund ums Instrument und den Unterricht zu beantworten: Für welches Instrument entscheide ich mich, welches ist das richtige für mich? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, gibt es Leihinstrumente? Die Musikschule bietet auch eine Vielzahl von elementaren Musikkursen für Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter an. Wer sich hierfür interessiert, kann am Infotag an einer kostenlosen Probestunde teilnehmen. Auch hier heißt es sich ausprobieren, kennenlernen und Fragen stellen.

Offenen Türen an drei Standorten

Der Infotag am Samstag, 25. Juni, findet statt an den drei Musikschulstandorten:

Altenkirchen, Hauptstelle der Kreismusikschule, Hochstraße 3:

10 Uhr: Eltern-Kind Gruppen, Kinder von 1,5 bis 3 Jahren

11 Uhr: Musikalische Früherziehung, Kinder von 4 bis 6 Jahren

14.30 – 17 Uhr: Instrumente ausprobieren

Betzdorf-Kirchen, Kreismusikschule „Auf dem Molzberg“ (ehem. IHK-Gebäude), Auf dem Molzberg 2:

10 – 12 Uhr: Instrumente ausprobieren

15 Uhr: Eltern-Kind Gruppen, Kinder von 1,5 bis 3 Jahren

16 Uhr: Musikalische Früherziehung, Kinder von 4 bis 6 Jahren

Wissen, Kreismusikschule, Wilhelm-Busch Schule/ Förderschule, Böhmerstraße

10 – 12 Uhr: Instrumente ausprobieren

15 Uhr: Eltern-Kind Gruppen, Kinder von 1,5 bis 3 Jahre

16 Uhr: Musikalische Früherziehung, Kinder von 4 bis 6 Jahren

Weitere Informationen gibt das Büro der Musikschule: Tel.: 02681- 812283, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Ob Gitarre, Flöte, Schlagzeug oder andere Instrumente: Beim Infotag der Kreismusikschule am 25. Juni an den Standorten Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen beantworten die Lehrkräfte alle Fragen zum Wunschinstrument. Die Eltern-Kind Gruppen für Kinder ab 1,5 Jahren und Kurse der Musikalischen Früherziehung (ab 4 Jahren) laden am 25. Juni zu kostenlosen Probestunden an diesen Standorten. (Foto: Kreismusikschule)