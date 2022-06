Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ingeborg Krug nach 55 Jahren verabschiedet!

Ingeborg Krug war über Jahrzehnte die Leiterin des Frauenarbeitskreises im DRK Ortsverein Altenkirchen – Hamm, sowie Vorstandsmitglied. Nun wurde Ingeborg Krug für 55 Jahre Vereinsarbeit geehrt und verabschiedet. Volker Hammer (Vorsitzender) und Holger Mies (Schatzmeister) überbrachten die Urkunde und ein Geschenk. Der Frauenarbeitskreis traf sich monatlich in den Räumlichkeiten des DRK Kreisverband Altenkirchen zu geselligen Stunden, und unterstütze den Ortsverein bei der Blutspende. Durch die Corona Pandemie war es fast drei Jahre nicht möglich ein Treffen durchzuführen. Aber auch das Alter und gesundheitliche Einschränkungen führten dazu, dass man sich entschloss, den Frauenarbeitskreis formal aufzulösen. Mit Wehmut und einem tränenden Auge wurde im Hause von Ingeborg Krug die geleistete Arbeit nochmal beleuchtet. Der Frauenarbeitskreis war nach unserem Wissen der letzte in Rheinland-Pfalz so Volker Hammer. Wir werden die Damen vermissen, mit denen wir über Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. (homi) Foto: Freda