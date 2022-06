Veröffentlicht am 16. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtradeln: Großer Aufsteller motiviert zum Mitmachen

Die Stadt Neuwied beteiligt sich zum zweiten Mal an der vom Klimabündnis initiierten Aktion Stadtradeln, in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit dem Kreis. Radfahrende haben die Chance, sich vom 20. Juni bis 10. Juli dieser Aktion anzuschließen. Das haben kreisweit bisher schon 60 Teams mit mehr als 320 Teilnehmern wahrgenommen.

Im Verwaltungsgebäude an der Engerser Landstraße motivierte bislang ein großer Aufsteller Neuwiederinnen und Neuwieder zum Mitmachen. Dieses „Roll-up“ wechselt nun den Standort und macht künftig im Historischen Rathaus Reklame für das Stadtradeln. Zudem hängen in einigen Stadtteilen großformatige Banner, die auf die Aktion aufmerksam machen. Die entsprechende Anmeldung ist einfach via Internet unter www.stadtradeln.de/neuwied zu realisieren. Für alle die keine Möglichkeit haben, sich die notwendige App herunterzuladen, sind die entsprechenden Formulare auf der Homepage der Stadt eingestellt: https://www.neuwied.de/stadtradeln.html.

Sogar Kurzentschlossene, die kein eigenes Fahrrad besitzen, können mittels einer Ausleihe eines der SWN-E-Bikes fleißig Kilometer sammeln. Wie das Ausleihen funktioniert, erläutern die Stadtwerke auf ihrer Homepage unter https://www.swn-neuwied.de/ebikesharing.

Foto: Die städtische Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin vom Amt für Stadtmarketing vor dem Roll-up, das Besucherinnen und Besucher der Verwaltungsgebäude auf die Aktion Stadtradeln hinweist.