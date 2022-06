Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Rollerdiebstahl nach Ein-Tages-Besitz in Koblenz

Eigentum erworben, dann gestohlen und schließlich wiedererlangt: am Samstag, 11. Juni 2022 legte sich ein Mann aus Koblenz einen neuen Motorroller zu. Als er diesen am Montag, 13. Juni 2022, bei der Zulassungsstelle anmelden wollte, stellte er fest, dass dieser in der vorangegangenen Nacht im Kammertsweg in Koblenz gestohlen wurde. Kurze Zeit später fand eine Fußgängerin den Roller im Gebüsch. Die Frontschürze war abmontiert, das Leichtkraftrad jedoch weiterhin fahrbereit. Es wurde dem Besitzer wieder übergeben und eine Anzeige aufgenommen. Quelle: Polizei