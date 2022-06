Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

ANHAUSEN – Verkehrsunfallflucht im Bornberg in Anhausen

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12 auf 13. Juni 2022, ist im Bornberg in Anhausen vor dem Anwesen der Geschädigten ein ordnungsgemäß geparkter VW Polo im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei