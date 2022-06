Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

RAUBACH – Schulwegkontrolle an der Bushaltestelle in Raubach

Montagmorgen, 13. Juni 2022, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus an der Bushaltestelle in Raubach eine 40minütige Schulwegkontrolle durch. Hierbei ahndeten die Beamten fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht. Drei Kinder sind ohne Sicherung im PKW transportiert worden. Die Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 60,- Euro sowie einen Punkt. Zwei Kinder sind nicht vorschriftsmäßig gesichert worden (ohne Kindersitz). Dieser Verstoß sieht ein Verwarngeld in Höhe von 30,- Euro vor. Bei der Kontrolle eines Schulbusses sind keine Verstöße festgestellt worden. Quelle: Polizei