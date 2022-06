Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Werkzeugdiebstahl aus einem Transporter in der Kirchstraße in Oberhonnefeld – Gierend

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12 auf 13. Juni 2022, haben Unbekannte aus einem Transporter in der Kirchstraße in Oberhonnefeld – Gierend Werkzeug gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei