Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Saisonbeginn im Waldschwimmbad – Die preiswerte Art, einen schönen Tag am Wasser zu verbringen

Wenn man ein 100-prozentiges Naturfreibad betreibt wie die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) in Thalhausermühle, dreht man nicht einfach den Wasserhahn auf: Da das Bad vom Seelbach und aus Grubenwasser gespeist wird, kann man nur die Sperren öffnen und warten, bis der gewünschte Wasserstand erreicht ist. Bei der Wasserfläche von 16.000 Quadratmetern kann das etwas dauern, aber am 16. Juni soll es soweit sein: Die Badesaison wird eröffnet.

Das Waldschwimmbad Thalhausermühle ist an diesem Tag ab 10 Uhr wieder ohne Corona-Einschränkungen nutzbar: Tickets werden wieder am Schwimmbad-Eingang gelöst, es gibt keine Beschränkungen der Besucherzahl und auch keine vorgeschriebenen Laufwege mehr.

Noch etwas Positives: Trotz der Zusatzausgaben durch die Pandemie in den Vorjahren hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, die Eintrittspreise nicht zu erhöhen. Der Hintergrund für diesen einstimmigen Beschluss: „Wenn sich aufgrund von Inflation, Krieg und gestörten Lieferketten viele Menschen schon keinen Urlaub leisten, sollen sie wenigstens ein paar schöne Stunden in unserem Freibad verbringen können.“

Mit dem 9-Euro-Ticket kann die Familie auch ohne Auto anreisen. Die Busse der Linien 284 (z.B. ab Au/Sieg) und 288 (ab Hilgenroth) halten vor der Haustür. Auch mit der Bahn geht’s: Auf der Strecke Altenkirchen/Au in Breitscheidt aussteigen und dann ab in den Bus.

Das Angebot des Waldschwimmbads besteht aus einer 16.000 Quadratmeter großen Wasserfläche ohne jegliche Chemie sowie 15.000 Quadratmetern Wiese als Liegefläche. Es gibt eine superbreite Rutsche, einen Sprungturm und eine Fontäne sowie als Neuheit seit dem vergangenen Jahr die Waterclimbing-Wand. Bis zu 7 Meter über dem Wasser kann geklettert werden, wer abrutscht, landet im Wasser. Das tut nicht weh, erfordert aber ein bisschen Mut. Für Sicherheit sorgt nicht nur der Schwimmmeister, sondern auch die Wache der DLRG-Ortsgruppe.

Nach der Anstrengung tut sicher ein kühles Getränk auf der Terrasse gut oder eine der Leckereien, die der Kiosk sonst noch bietet.

Öffnungszeiten: vom 16. bis 19. Juni von 10 bis 20 Uhr, danach werktags ab 14 und am Wochenende ab 10 Uhr. In den Sommerferien ist das Waldschwimmbad wieder ab 10 Uhr morgens geöffnet. Preise: 3 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder von 7 bis 17 Jahre, Kinder bis 6 Jahre frei. Die Preise für Dauerkarten, Abendschwimmer etc. sind der Website der Verbandsgemeinde zu entnehmen: www.hamm-sieg.de/waldschwimmbad