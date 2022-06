Verkehrsunfall auf der B 49 – Motorradfahrer tödlich verletz

Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der B 49 – Motorradfahrer tödlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein 35jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagmittag, 14. Juni 2022, gegen 14:00 Uhr die Bundesstraße 49 von Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei