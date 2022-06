Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

BETZDORF – SBO bereit „Afrika“ kann kommen – Konzert des Kreismusikverbandes Altenkirchen in der Stadthalle Betzdorf

Das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V. gastiert mit seinem neuen Konzertprogramm „Afrika“ am 25. Juni um 19 Uhr in der Stadthalle Betzdorf. Das letzte von drei Probenwochenenden wurde nun erfolgreich absolviert. Kreisdirigentin Nadine Reuber und das fast 50-köpfige Orchester probten intensiv und konzentriert im Kulturzentrum in Morsbach.

Am Samstag standen noch einige Feinabstimmungen bei den verschiedenen Tempi und Übergängen auf dem Probenplan, bevor am Sonntag ein besonderer Gast erwartet wurde. Yma Amèrica Martinez besuchte das SBO, um mit dem Orchester ihre Gesangsstücke einzustudieren.

Stefan Klein, Solohornist des Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg war am ersten Probenwochenende Gast des Orchesters, um sein Solostück für Horn zu proben. Der Erlös des Konzertes geht passend zum Programm nach Afrika. Reiner Meutsch und seine Stiftung „Fly and Help“ finanzieren mit dem Geld das Schulbauprojekt des Kreises Altenkirchen. Der Vorstand des Kreismusikverbandes, die Kreisdirigentin, Reiner Meutsch und alle Akteure freuen sich schon riesig auf das Konzert.

Der Kartenvorverkauf findet an folgenden Stellen statt:

Stadthalle Betzdorf und Bürgerbüro Betzdorf, (Öffnungszeiten beachten),

Sparkasse Betzdorf (S-Forum),

Homepage des KMV www.kmv-altenkirchen.de, oder QR-Code

den Vorstandsmitgliedern des KMV und bei allen Musikerinnen und Musikern des Orchesters.