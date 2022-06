Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – NEUWIED – IHK Koblenz lädt zum Impulsforum Innenstadt für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied

Der demografische Wandel, ein anderes Konsumverhalten, technologische Neuerungen, die Digitalisierung, aber auch die Corona-Pandemie – all das sind Faktoren, durch die sich die Strukturen des Einzelhandels nachhaltig verändert haben. Nur was bedeutet dies für die Innenstädte und die individuellen Akteure, die unsere Innenstadt so lebenswert machen? Gemeinsam wollen wir nach Lösungen suchen und einen Blick in die Zukunft werfen, wie Digitalisierung und lebendige Innenstadt keine Gegensätze sind, sondern voneinander profitieren können.

Daher lädt die IHK Koblenz alle Interessierte herzlich zum Impulsforum Innenstadt für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied ein, am Dienstag, den 28. Juni 2022, ab 18.00 Uhr

in das Kaplan-Dasbach-Haus, Kaplan-Dasbach-Straße 5, 56593 Horhausen.

Programm:

17.30 Uhr Anreise und Anmeldung

18.00 Uhr Begrüßung – Kristina Kutting und Dr. Peter Enders

18.10 Uhr Statusbericht aus Mainz – „Innenstädte in Rheinland-Pfalz neu gedacht: Perspektiven und Projekte der Landesregierung“

Ministerin Daniela Schmitt

18.25 Uhr Impulsvortrag „Leben zurück in die Innenstädte. Ansätze, Strukturen und Beispiele“

Dr. Peter Markert

19.15 Uhr Innenstadt-Dialog mit regionalen Akteuren

„Erlebnisraum Fußgängerzone – Auslaufmodell oder Chance für eine lebendige Innenstadt“ – Moderation Sven Klein

19.45 Uhr Schlusswort – Achim Hallerbach

20.00 Uhr Get-together mit kleinem Imbiss

Interessierte könnten sich bis zum 17. Juni unter www.ihk.de/koblenz unter Eingabe der Suchnummer 5421846 anmelden.