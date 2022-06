Veröffentlicht am 15. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Oberbürgermeister Einig begutachtet Rommersdorf-Aufbau

Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig hat sich gemeinsam mit Klaus Kurz, beim Amt für Stadtmarketing zuständig für die Programmauswahl für die Rommersdorf Festspiele, und Stadtmarketing-Mitarbeiterin Beate Weiss vom Voranschreiten der Aufbauarbeiten in und um die Abtei Rommersdorf überzeigt. Jörg Landstorfer, Geschäftsführer des für die Bühnentechnik verantwortlichen Unternehmens Helena-Music, erläuterte den Vertretern der Stadtspitze den aktuellen Stand der Arbeiten. Sowohl die überdachte Außenbühne als auch die Tribüne in der Abteikirche stehen bereits. Nun geht es vor allem um den Aufbau der für die Lichttechnik, die Mario Bachmeier verantwortet, erforderlichen Masten und Traversen. Dafür sind bis zu sieben Mitarbeiter im Einsatz. OB Einig sprach angesichts der Tatsache, dass die Rommersdorf-Festspiele in diesem Jahr ohne Auflagen über die Bühne gehen können, von einer „erfreulichen Situation“. Alle Informationen zum Programm der Festspiele und zum Ticketverkauf finden sich auf einer gesonderten städtischen Homepage www.neuwied.de/rommersdorf-festspiele.html