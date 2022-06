Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Absage The Soul of Tina

Das für Sonntag, 19. Juni 2022 geplante Konzert mit The Soul of Tina in der Wiedhalle Neitersen, muss leider aufgrund einer Corona Erkrankung innerhalb der Band abgesagt werden. Es wird voraussichtlich im nächsten Jahr einen Nachholtermin geben. Allerdings kann dieser erst gegen Ende des Jahres bekannt gegeben werden.

Tickets können im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen gegen eine andere Veranstaltung getauscht, oder rückerstattet werden. Tel.: 02681 7118 Foto: Renate Wachow