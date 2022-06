Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

ASBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 255 – Motorradfahrer schwer verletzt

Montagvormittag, 13. Juni 2022, ereignete sich in Asbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW mit Anhänger in der Ortslage Hussen die Straße zum Mückensee und beabsichtigt die Landesstraße 255 zu queren, um geradeaus auf die Kreisstraße 61 in Fahrtrichtung Limbach zu fahren. Beim Queren der Fahrbahn übersah er einen aus Richtung Asbach kommenden Motorradfahrer. Es kam zu einer Kollision im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des PKW geschleudert und blieb unter einem Omnibus liegen, der im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 61 / Landesstraße 255 hielt. Der Motorradfahrer im höheren Erwachsenenalter erlitt schwere, nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei, keine lebendbedrohlichen Verletzungen. Er wurde durch einen Notarzt an der Unfallstelle erstbehandelt und anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme circa eine Stunde gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Quelle: Polizei