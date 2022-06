Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Anrufe falscher Polizeibeamter

Am vergangenen Wochenende, 11 bis 13. Juni 2022, kam es im Bereich „Vorwahl Bad Hönningen“ zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter in englischer Sprache. Inhaltlich ging es um vorgetäuschte Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung des Personalausweises. Betroffen von den Anrufen war eine 62jährige und eine 82jährige Frau, sowie ein 70jähriger Mann. Alle reagierten so, wie von der Polizei angeraten. Sie beendeten das Gespräch sehr zeitnah und stellten bei der Polizei Strafanzeige. Quelle: Polizei