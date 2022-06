Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

MONTABAUR – Vielzahl an Ruhestörungen am vergangenen Wochenende

Am vergangenen Wochenende, 11. bis 13. Juni 2022, wurde die Polizei in Montabaur insgesamt 22 mal wegen Ruhestörung verständigt. Alleine in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu 16 Einsätzen wegen ruhestörendem Lärm. Dabei handelte sich überwiegend um private Feierlichkeiten und um Ruhestörungen auf öffentlichen Plätzen. Die Polizei Montabaur bittet darum, bei Veranstaltungen und Feiern die gesetzlich zulässigen Emissionswerte in Bezug auf den Lärmschutz nicht zu überschreiten und Rücksicht auf andere zu nehmen. Darüber hinaus wird um Verständnis gebeten, wenn aufgrund des hohen Einsatzvorkommens nicht jede Ruhestörung sofort und unmittelbar abgearbeitet werden kann. Quelle: Polizei