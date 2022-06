Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

HORHAUSEN und ASBACH – Fahren unter Alkoholeinfluss in Horhausen und Asbach

In der Nacht von Freitag, 10. auf Samstag, 11. Juni 2022 kontrollierte eine Polizeistreife einen 29jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage Horhausen (WW). Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Dies bestätigte sich in einem Test. Der Fahrer erreichte einen Wert von 0,86 Promille. Hier wird er sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und auf seinen Führerschein für mindestens vier Wochen verzichten müssen.

Ein ebenfalls alkoholisierter 22jähriger Fahrer fiel den Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Samstagnacht, 11. Juni 2022, gegen 23:20 Uhr in der Marktstraße in Asbach auf. Hier ergab das Ergebnis des Atemalkoholtests einen Wert von 1,13 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei