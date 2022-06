Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

DIERDORF – Diebstahl eines Portemonnaies vor dem Stadtkaffee Rosenow am Marktplatz in Dierdorf

Freitagmorgen, 10. Juni 2022, kam es gegen 08:35 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse unmittelbar vor dem Stadtkaffee Rosenow am Marktplatz in Dierdorf. Der Geschädigte hatte seinen Rucksack für einen kurzen Moment vor dem Kaffee abgestellt. Als er wenige Augenblicke später zurückkam, war die Geldbörse nicht mehr da. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei