Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Körperlichen Auseinandersetzung im Tanzlokal

Sonntagmorgen, 12. Juni 2022, kam es gegen 04:15 Uhr in einem Neuwieder Tanzlokal in der Heddesdorfer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Security Mitarbeiter. Der Gast, ein 48jähriger Neuwieder, hatte nach Angaben des Geschädigten gegen die Hausordnung verstoßen und sollte deshalb die Lokalität verlassen. Offensichtlich war der Mann mit der Durchsetzung des Hausrechts nicht einverstanden, so dass er den Security Mitarbeiter mit Fäusten attackierte. Der konnte sich jedoch ohne weiteres strafbares Handeln wehren und den Beschuldigten vor die Lokalität bringen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach Beruhigung der Gemüter wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er im Anschluss ohne Weiteres nachkam. Quelle: Polizei