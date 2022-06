Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

OBERBIEBER – Verfolgungsfahrt endet in Oberbieber

Sonntagnacht, 12. Juni 2022, beabsichtigten Polizeibeamte gegen 00:20 Uhr, im Bereich der Aubachstraße in Neuwied, einen Kradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der entzog sich jedoch nach Einschalten der Anhaltesignale ab der Aubachstraße in Niederbieber bis hin zum Stadtteil Oberbieber einer Kontrolle. Er konnte letztlich, nach kurzer Verfolgungsfahrt ohne Gefährdung Dritter, in einer Sackgasse angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden bei dem 20jährigen Neuwieder Hinweise auf einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum konstatiert, die er auch eigenständig angab. Aufgrund dessen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und zwecks Blutentnahme zur Dienststelle sistiert. Aufgrund der Feststellungen wurde ein Strafverfahren nach §315d StGB eingeleitet und die Führerscheinstelle vorab über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Quelle: Polizei