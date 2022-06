Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Ohne Fahrerlaubnis in Neuwied unterwegs

Am späten Samstagnachmittag, 11. Juni 2022, befuhren die Beamten im Rahmen der Streife die Augustastraße in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund zuvor festgestellten Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot, im Bereich der Taxistände am Bahnhof, sollte ein silberner 1er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich noch durch zügiges Fahren einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch einige Meter weiter einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 20jährige Neuwieder nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Auf die Fahrzeughalterin wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens bzw. Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen. Quelle: Polizei