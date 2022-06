Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – 85jähriger Mann sauer auf Kneipenwirtin

Samstagvormittag, 11. Juni 2022, musste die Polizei zu einem Zechbetrüger in die Neuwieder Innenstadt ausrücken. Dort wurde durch die Wirtin einer Kneipe in der Fußgängerzone ein Kunde gemeldet, der seine Rechnung nicht bezahlen wolle. Bei dem Eintreffen der Streife konnte der 85jährige Mann noch unweit der Kneipe angetroffen und zur Sache befragt werden. Er gab an, dass er nach Vorgabe seiner Betreuerin nur fünf Bier trinken dürfe. Als er ein sechstes Bier bestellten wollte, kam es zu verbalen Streitigkeiten mit der durch die Betreuerin eingeweihten Wirtin, weshalb der Beschuldigte aus Zorn die Kneipe ohne zu bezahlen verließ. Nach einem erzieherischen Gespräch bezahlte er die fünf getrunkenen Bier. Quelle: Polizei