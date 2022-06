Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

HEDDESDORF – Gullideckel in der Heddesdorfer Straße ausgehoben

Samstagmorgen. 11. Juni 2022, gegen 03:18 Uhr, wurde der Polizei durch eine Anwohnerin im Innenstadtbereich von Heddesdorf, eine junge männliche Person gemeldet, die im Bereich der Heddesdorfer Straße Gullideckel aushebe. Der ihr unbekannte Mann mittleren Alters habe in osteuropäischer Sprache vor sich hingeredet und sei nach dem Ausheben des Gullideckels in Richtung Dierdorfer Straße geflüchtet. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr gesichtet werden. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Vorfalls sich mit Polizei in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei