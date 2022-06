Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt am Montag, 20. Juni 2022

Die 29. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Altenkirchener Kreistages steht an: Die Mitglieder treffen sich am Montag, dem 20. Juni 2022, im Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) der Kreisverwaltung in Altenkirchen. Beginn ist um 16.30 Uhr. Für Besucher gibt es die Möglichkeit, den öffentlichen Teil der Sitzung von der Empore aus zu verfolgen.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung stehen der Verkauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Skate- und Bikeparks Altenkirchen, Auftragsvergaben für Arbeiten an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Horhausen, die Vorstellung der geplanten Generalsanierung der Marion-Dönhoff-Realschule-plus in Wissen sowie die Errichtung eines Kleinspielfeldes am Kopernikus-Gymnasium in Wissen. Unter dem Punkt Katastrophenschutz geht es um die Erarbeitung einer Risikoanalyse, um mobile Sirenenanlagen und den Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes. Außerdem widmen sich die Mitglieder des Ausschusses den Schulbibliotheken an den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Kreis.

Informationen zu den einzelnen Punkten sind verfügbar im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung (https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2022-KA-213).

Foto: Der Kreisausschuss tagt am 20. Juni in der Kreisverwaltung. (Foto: Peter Lindlein)