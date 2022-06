Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Westerwälder Naturtalente – druckfrisch – Neue Ausbildungsfibel ist im Versandlager eingetroffen und wird an Schulen verteilt – 130 Unternehmen der Region präsentieren sich

Die Verteilung der Ausbildungsfibel „Westerwälder Naturtalente“ geht in die zweite Runde. Für das anstehende Ausbildungsjahr 2023 sind nun die druckfrischen Bücher für den Landkreis Neuwied im Versandlager bei „Forma“ in Bonefeld eingetroffen. Von hier aus gehen die neuen Fibeln in den nächsten Tagen direkt in die Abschlussklassen aller weiterführenden Schulen im Landkreis Neuwied. Die knapp 3.000 Bücher werden allen Schülern und Lehrern zur Verfügung gestellt. „Ein tolles Gemeinschaftsprojekt der „Wir-Westerwälder“-Initiative, das klar aufzeigt, welche geballte Wirtschaftskraft der Westerwald zu bieten hat“, macht Landrat Achim Hallerbach seine Begeisterung für die neue Auflage deutlich. Denn erneut konnten rund 130 Unternehmen im gesamten Westerwald zur Teilnahme gewonnen werden. „Bei allen diesen Unternehmen stehen großartige und zukunftsorientierte Ausbildungslätze zur Verfügung. Diese aufzuzeigen, ist das Anliegen der Fibel“, betont Harald Schmillen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.

Foto: (v.l.): Harald Schmillen, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied; Sandra Köster, Vorstand Wir Westerwälder gAöR; Sebastian Gembries, Geschäftsführer forma Lettershop; Achim Hallerbach, Landrat Landkreis Neuwied.