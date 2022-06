Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

OBERERBACH – Obererbacher Kunst- & Gartentage – Impulse für alle Sinne am 18. und 19. Juni 2022

Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Juni 2022 öffnen sieben Privatgärten von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten für Besucher. Obererbacher Gartenfreunde laden dazu ein, an der Begeisterung für Gärten und Kunst teilzunehmen. Auch bei schlechtem Wetter werden die Gärten geöffnet sein.

Jeder dieser einzigartigen Dorfgärten verfügt über seinen eigenen Charme und individuelle Besonderheiten, die es zu entdecken gilt. Egal ob Stauden-, Schatten- oder Bauerngarten – die Veranstalter sind sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

Außerdem laden fünf regionale Bildende Künstler des Kunstforums Westerwald dazu ein, einige ihrer Werke unterschiedlichster Techniken in den Gärten zu entdecken. Es sind Gabi Hartmann, Elisabeth Jung, Elke Überlacker-Gaul, Brigitte Struif und Friedhelm Zöllner. Nicht zuletzt werden neben Kaffee, Kuchen und Waffeln auch ausgewählte Weine angeboten. Zusätzlich locken der Jugendtreff „Ballerbude“ und ein Biergarten am Hof Neu-Koberstein mit Grill- und Hopfengenuss. Auch das Dorf-Museum von Herbert Hausmann wird wieder geöffnet sein.

Als Startpunkt dieses Events eignet sich die Weiheranlage am Bürgerhaus, an der sich Parkplätze und Toiletten befinden. Eine Anreise per Bahn zur im Zentrum liegenden Haltestelle Obererbach (auf der Strecke Altenkirchen – Au/Sieg) ist ebenso zu empfehlen wie eine Fahrrad-Rundfahrt zu den insgesamt 12 Stationen. Der Eintritt ist frei.