Veröffentlicht am 14. Juni 2022 von wwa

MAULSBACH – Wandertag des Schützenverein Maulsbach – Schützinnen und Schützen wandern in diesem Jahr gemeinsam

Die Maulsbacher Schützen trafen sich gemeinsam zum Gottesdienst auf der Freilichtbühne in Mehren. Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Heuten das amtierende Königspaar König Jan I. mit Königin Rita sowie die amtierende Kronprinzessin Hanne Kählitz und Schülerprinzessin Madlen Schönherr sowie alle Mitwanderer. Nachdem auch Pfarrer Bernd Melchert noch einige Worte des Dankes an die Schützen gerichtet hatte, setzte sich der Trupp mit über 75 Männer, Frauen und Kindern, geführt vom Adjutanten Reimund Seifen von der Freilichtbühne rechts an der Feuerwehr vorbei Richtung Niedermaulsbach. Kurz hinter Hardtmühle bog die Wandergruppe ab, um durch die Roegen nach Maulsbach ans Schützenhaus zu gelangen. Dort wurde erstmal gemütlich eine kleine Stärkung zu sich genommen. Kurz bevor es weiterging, ergriff der 1. Vorsitzende nochmals das Wort, bedankte sich beim Pfarrer, der auch mitwanderte, für die schönen Gottesdienste am Morgen und am Schützenfest Sonntag und überreichte ihm ein Vereins T-Shirt des Schützenvereins mit dem Zusatz „Vereins-Pfarrer“, bevor es weiter über die Au, den Maatweg und den Kriegershof nach Fiersbach ans Dorfstübchen ging. Das nächste Etappenziel war erreicht, es gab kühle Getränke und leckere Sachen vom Grill. Nach einem längeren Aufenthalt und frisch gestärkt, ging es weiter über den Mühlenweg Richtung Schlag nach Mehren zur Feuerwehr, die an diesem Tag auch wieder ihre Party aufleben ließ und verbrachte noch einige schöne und gesellige Stunden bis zum Ausklang des Tages. (stk) Fotos: SV Maulsbach