HACHENBURG – Zwei Schlägereien in Hachenburg und ein zerkratzter PKW von einem der Beteiligten

Samstagmorgen, 11. Juni 2022 kam es kurz nach Mitternacht auf dem Gelände einer Tankstelle in Hachenburg nach einer zuvor erfolgten Beleidigung zu einer Schlägerei zwischen acht Personen, bei der auch auf eine bereits am Boden liegende Person noch weiter eingetreten wurde. Es wurden mehrere Beteiligte verletzt und anschließend im DRK Klinikum in Hachenburg behandelt. Fast alle Beteiligte standen unter Alkoholeinfluss. Es wurden von der Polizei mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am späten Samstagvormittag stellte einer der Beteiligten an seinem zwischenzeitlich auf einem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses abgestellten Audi fest, dass die Türen der Fahrerseite zerkratzt wurden. Der Schaden dürfte sich, so die Polizei, auf circa 5.000 Euro belaufen.

Am Sonntag, 12. Juni 2022, kam es gegen 03:40 Uhr zu einer Schlägerei in einer Musikkneipe in Hachenburg zwischen einem 31jährigen Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain und einem 22jährigen Mann aus der VG Hachenburg, bei der der 22-jährige leicht verletzt wurde. Beide Beteiligte standen unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei