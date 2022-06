Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kennzeichen in Gebhardshain entwendet

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 10. auf 11. Juni 2022 wurden die beiden Kennzeichen, eines in der Mittelstraße in Gebhardshain auf einem Parkplatz abgestellten VW UP durch unbekannte Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der 02741-9260 entgegen. Quelle: Polizei