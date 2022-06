Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

KIRCHEN – Sachschaden durch Unfall beim Einparken vor einem Supermarkt in Kirchen

Ein 47jähriger Mann unterschätze am Samstagmorgen, 11. Juni 2022, den Sicherheitsabstand beim Einparken vor einem Supermarkt in Kirchen. Er fuhr dabei gegen den Pkw eines 27jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher entrichtete der Polizei ein Verwarngeld. Quelle: Polizei