Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Gemeinsames Friedensgebet: Alle sind eingeladen

Ein ökumenisches Organisatorenteam lädt zu regelmäßigem Friedensgebet in die St. Bonifatius-Kirche in Neuwied-Niederbieber ein. „Beten wirkt. Deshalb laden wir die Öffentlichkeit an jedem 3. Sonntag im Monat um 18 Uhr ein“, so die Organisatoren, die sich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine aus verschiedenen christlichen Konfessionen zusammengeschlossen haben, um sich für den Frieden einzusetzen und zu beten. „Immer wieder kommen dabei Hilfsaktionen, Erfahrungen aus Hilfstransporten oder im Umgang mit Geflüchteten zu Sprache.“ Auch die Bedeutung von Frieden wird immer wieder neu beleuchtet: „Frieden ist nicht bloß das Schweigen von Waffen“, wissen die Mitglieder des Teams aus Pfadfindern des Stammes St. Bonifatius, der katholischen Gemeinde und aus Mitgliedern der evangelischen und der mennonitischen Gemeinden und sind herausfordernd: „Wir werden sehen, wer länger durchhält: Wir oder der Krieg“. Auch in der Neuwieder Heilig-Kreuz-Kirche wird an jedem 1. Freitag im Monat, je um 19 Uhr, zum ökumenischen Friedensgebet geladen.