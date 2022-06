Veröffentlicht am 13. Juni 2022 von wwa

STADT WISSEN – Seniorennachmittag im Kulturwerk in Wissen

Die Stadt Wissen konnte endlich wieder einen Seniorennachmittag auf die Beine stellen. Gefolgt waren der freundlichen Einladung gut 200 Bürgerinnen und Bürger „im besten Alter“, so Stadtbürgermeister Berno Neuhoff bei der Begrüßung. Die Hauptpersonen erlebten dann auch ein buntes Fest der Freude und Kurzweil im Kulturwerk. Zwei Tanzdarbietungen bildeten den Höhepunkt der mehrstündigen Veranstaltung. Zum einen gaben die Akteurinnen des in einer ehemaligen Gaststätte im Stadtteil Köttingerhöhe beheimateten Tanzstudios BALÉ Proben ihres großen Könnens. Studiogründerin und -leiterin Anika Schlosser gab dazu die notwendigen Erläuterungen. Weiterhin hatte das Juniortanzcorps der Wissener Karnevalsgesellschaft einen großen Auftritt.

Nach interessanten Mitteilungen des Bürgermeisters zu den kommunalen Entwicklungen der Siegstadt widmeten sich die Gäste ganz entspannt Kaffee und Kuchen. Nicht fehlen durfte natürlich auch die Ehrung der ältesten Anwesenden. Blumensträuße nahmen Hannemie Schmidt und Norbert Weitz entgegen. Mitglieder des Stadtrats und Auszubildende der Verwaltung hatten übrigens für die Bewirtung gesorgt. Für eine besondere Überraschung sorgte Wolfgang Müller. Er hat ein in den 1950er Jahren in der Lehrwerkstatt des heimischen Walzwerks gebautes Landschaftsmodell der riesigen Hallen mustergültig restauriert. Müller, der selbst 25 Jahre lang dort gearbeitet hat, wünscht sich jetzt, dass das Modell unter Glas gesichert wird und einen würdigen Platz bekommt. Vorstellbar sei das Foyer des Kulturwerks, so der Restaurator. (bt) Fotos: Bernhard Theis